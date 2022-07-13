«На Западе понимают, что победить РФ невозможно» – украинский политолог

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Новости Украины

С одной стороны, на Западе считают, что нельзя допустить поражение Украины, с другой – не знают, как победить Россию.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без помощи Запада длительную войну, затяжную, мы не можем выиграть. Нам обязательно нужна эта помощь. И вот тут я обозначу моё понимание позиции Запада относительно нашей войны за наше будущее против российской агрессии. Ситуация парадоксальна. В чём? На Западе есть консенсус западных элит и определённый уровень консолидации относительно того, что Россию надо остановить. Нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну, и чтобы Украина проиграла эту войну. Здесь есть консенсус. На Западе есть понимание того, чего нельзя допустить», – рассуждал Фесенко.

Однако далее, признал политолог, на Западе начинаются «проблемы и расхождения».

«Не дать проиграть – да. А вот – что значит выиграть у России? И можно ли выиграть войну у путинской России? Вот тут начинаются разногласия и расхождения. Нельзя сказать, что весь Запад находится в каком-то ступоре, нет. Они нам помогли, про Рамштайн напомню, про Лугано вспомните – это вещи взаимосвязанные, просто разные направления поддержки нас. Но как помогать, до какой степени? Можно ли выиграть у России? Многие на Западе политики думают, что нельзя. Ну, не получится, потому что у России много ресурсов. Она готова к затяжной войне, как это ни странно, лучше, чем Запад, в силу разных причин», – пожаловался украинский эксперт.