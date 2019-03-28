На Западе поняли: Еще немного, и русский медведь разозлится по-настоящему

28.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Западные страны боятся, что Россия покинет Совет Европы после того, как была лишена права голоса в ПАСЕ по требованию украинской стороны в рамках санкций за события в Крыму.

Об этом в эфире «7 канала» заявил председатель украинской постоянной делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что Россия в ответ уже заявила о необходимости прекращения крупных членских взносов, а также отказывается признавать приоритет ЕСПЧ над законодательством РФ.

«В ПАСЕ неоднозначные настроения (по поводу РФ, – прим. ред.), потому что Россия шантажирует финансово, а также шантажирует выходом из Совета Европы, чего европейские страны, особенно Германия, очень не хотят, чтобы российская сторона избавилась от единственно возможного органа прямого воздействия на их государственную систему, которой является Европейский суд по правам человека», – сказал украинский депутат.

«И даже несмотря на то, что Россия приняла закон, который ставит решения собственного Конституционного суда выше Европейского суда по правам человека, что абсолютно не соответствует европейской конвенции по правам человека… Тем не менее, они считают, что это достаточное влияние на российскую вертикаль власти. Они просто боятся, что Россия вообще «потеряет берега», если выйдет из Совета Европы», – резюмировал эксперт.