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Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель могла бы быть использована Западом как переговорщик с Владимиром Путиным об условиях прекращения вооруженного конфликта на Украине.

Об этом на страницах издания The Hill пишет профессор Брюс Дейтон, заведующий кафедрой Школы международной подготовки в Браттлборо (штат Вермонт).

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«Пытаться вести переговоры о прекращении российского вторжения в Украину будет все равно, что иметь дело с самым несносным, твердолобым, самодовольным членом семьи. Что я объясняю своим студентам на курсах дипломатии и международных отношений, так это то, что нам нужно больше невоенного взаимодействия с Россией. Есть сообщения о том, что небольшая неофициальная группа бывших дипломатов и сотрудников национальной безопасности недавно встречалась с российскими официальными лицами, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова. Такое взаимодействие должно расширяться и включать влиятельных людей, действующих в неофициальном качестве, возможно, лидеров неправительственных организаций, религиозных лидеров и руководителей бизнеса», – говорится в публикации.

«На таких форумах, проводимых частными лицами, могут обсуждаться и проверяться стратегии деэскалации. Идеи, которые кажутся осуществимыми, затем могут быть переданы официальным дипломатическим представителям. Есть естественные кандидаты на такую роль. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признана главным партнером Путина по переговорам. У нее есть как опыт общения с ним, так и свобода не быть напрямую связанной с действующим правительством», – рассуждает автор.

Американский профессор при этом не упоминает, что Меркель недавно признавалась, что обманывала Владимира Путина, соглашаясь на заключение Минских соглашений, которые ни Запад, ни Киев не собирались выполнять, а лишь использовали для усиления ВСУ.