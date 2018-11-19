На Западе пришли в ужас от мысли, что россиянин станет главой Интерпола

19.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Западные политики наперебой протестуют против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, который ранее был объявлен одним из двух претендентов на пост главы Интерпола, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В частности, свое несогласие выразил известный эксперт- русофоб из аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

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“Невероятно! Россия должна быть исключена из Интерпола за ее злоупотребления красными сообщениями о политических репрессиях и корпоративных рейдах. При этом президентом (Интерпола — ред.) может стать вице-президент из России. Запад должен оставить Интерпол, если это произойдет”, — написал он в Twitter.

Его мнение позже поддержала антироссийский лоббист, депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.

“Я согласна с Андерсом Аслундом: если российский вице-президент станет руководителем Интерпола, государства ЕС должны выйти из Интерпола”, — написала она в Twitter, адресовав свой призыв верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини и президенту Европейской комиссии Жан Клоду Юнкеру.

В США политику международной полицейской организации по новому главе также подвергли критике.

“Россия злоупотребляет нормами Интерпола больше, чем любая другая страна. Если эта российская пропаганда станет истиной, Интерпол мертв, и США должны выйти из него”, — написал американский политик Говард Дин, который шесть сроков занимал должность губернатора штата Вермонт.

“Я не могу поверить, что российский чиновник возглавит главный офис Интерпола. Российский опыт применения верховенства права у себя дома не впечатляет, и есть доказанный послужной список злоупотребления красными сообщениями и многословия в политических целях”, — написал в соцсети бывший посол США в России Майкл Макфол.

Не остались в стороне от антироссийского хора и украинцы. Так, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, “перспектива для представителя страны-агрессора возглавить Интерпол является гибридной угрозой для всего мира”.

Россиянин Александр Прокопчук, действующий вице-президент Интерпола, является главным претендентом на пост президента организации.