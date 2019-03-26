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26.03.2019, Москва, Олег Кравцов
 
ЕС, Крым, Политика, Россия
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На Западе признали, что не представляют себе возвращение Крыма Украине

Не исключено, что в будущем Запад станет ближе к России, хотя так и не признает российский статус Крыма, воссоединившегося в 2014 году с РФ.

Такое мнение в интервью “Коммерсанту” высказал французский политолог Тьерри де Монбриаль, возглавляющий один из ведущих мировых центров международных исследований — Французский институт международных отношений (IFRI).

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По словам эксперта, “надо забыть тезис о том, что «Европа говорит одним голосом» во внешней политике”, но при это заметил, что проблему Крыма Запад не забудет.

“Потому что есть международное право, и в Хельсинкской декларации, которая по-прежнему в силе, есть пункт о неизменении границ. Вы можете заметить в ответ, что Запад не раз также нарушал международное право,— и я скажу: да, это правда. А политика и дипломатия начинаются там, где мы все это признаем и говорим: «И что делать теперь?»

В советское время Запад так и не признал аннексию Советским Союзом Прибалтики и Молдавии. Но это не мешало сотрудничать с СССР — просто мы не признавали присоединение. Мне сложно представить себе возвращение Крыма Украине, и возможно, через 20, 30, 40 лет сложится ситуация, когда мы вновь станем ближе с Россией, но продолжим не признавать то, что мы называем «аннексией» полуострова”, – предполагает Монбриаль.

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