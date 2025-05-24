На Западе признали, что Россия победила Украину в гонке дронов на поле боя

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британское издание The Times пишет, что Россия вырвалась вперёд в гонке дронов, обогнав Украину в негласном соревновании, которое сопровождает войну на Украине.

А публикации говорится, что новое поколение российских FPV-беспилотников средней дальности часто невосприимчиво к помехам, аппараты способны наносить удары вдали от линии соприкосновения, пишет издание. Они также оказывают «разрушительное воздействие» на логистические возможности Украины, отмечает газета.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Издание отмечает роль дронов с оптоволоконными модификациями — подобные беспилотники управляются через тонкий оптоволоконный кабель, а не по радиоканалам. Такие дроны существенно подрывают способность Украины снабжать свои войска и восполнять запасы по всей линии фронта, пишет The Times.

«FPV-дроны средней дальности и оптоволоконные варианты изменили облик всей 1200-километровой линии фронта. Новые аналоги трансформируют саму физику фронта, тактику войны и психологическое состояние солдат. Кроме того, они наносят серьёзный удар по логистике Украины», – говорится в публикации.

«Мы существуем в состоянии постоянной адаптации, только за последнюю неделю дальность ударов российских дронов увеличилась на четыре километра», — говорит изданию командир пехотного батальона ВСУ.

Беспилотники, по данным The Times, уже являются доминирующим вооружением в зоне боев. По словам украинских военных, использование тяжелой бронетехники вдоль линии соприкосновения неактуально, поскольку ее проще уничтожить.

«Дни танков действительно прошли», — сказал лейтенант одной из бригад ВСУ.

«Изменения, вызванные беспилотниками, происходят так быстро, что концепции, которые мы реализовали всего месяц назад, сейчас уже не работают», — цитируется в публикации другой украинский военнослужащий, командир пехотного батальона.

Так называемая «серая зона» — нейтральная полоса между позициями РФ и Украины— значительно расширилась: теперь она составляет в среднем от пяти до семи километров.

Издание называет это результатом тысяч ежедневных ударов дронов по всей линии фронта, которые фактически раздвигают боевые позиции сторон. При этом время пребывания солдат на передовой существенно увеличилось.

Российские дроны повлияли и на информационную составляющую украинской войны, отмечает The Times.

Ранее некоторые украинские бригады допускали журналистов на передовую, но сейчас, когда и-за дроновых атак РФ даже самой украинской армии сложно получить доступ к собственным позициям, доступ для прессы значительно ограничен.

Многие редакции больше не рискуют отправлять корреспондентов в зоны, расположенные ближе чем в 15 километрах от линии фронта. Украинские военные тоже всё чаще отказываются сопровождать журналистов на машинах к передовой, опасаясь за безопасность своих бойцов.

Ещё два года назад пресс-офицер 93-й бригады ВСУ Ирина Рыбакова организовывала сотни журналистских поездок на фронт. Теперь такие выезды — редкость.

«Риски всё растут, а освещение войны, наоборот, уменьшается», — говорит она. — «Когда мы получаем запрос от журналиста на поездку к фронту, мы начинаем спрашивать себя: насколько это разумно? Каков риск? И в чём выгода?»

По мере того как «зоны смерти» расширяются по всей 1200-километровой линии фронта, а небо наполняется звуками дронов, риски меняют форму — и продолжают расти, резюмирует британская гаета.