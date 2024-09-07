На Западе продолжается истерика по поводу иранских баллистических ракет для России

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The Wall Street Journal со ссылкой на официалов США и ЕС сообщает, что Вашингтон уже сообщил союзникам по НАТО, что Иран уже якобы отправил баллистические ракеты малой дальности в Россию. В этом контексте Европа и США работают над ответными санкциями на действия Тегерана.

Представитель США подтвердил, что ракеты «наконец-то доставлены». По словам западных официальных лиц, эта поставка включает в себя пару сотен баллистических ракет малой дальности. Иран имеет разнообразное оружие такого типа с радиусом действия до 500 миль (около 805 км).

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«Это не конец поставок» , – уверяет высокопоставленный европейский чиновник, отмечая, что Иран продолжит предоставлять оружие России.

«Этот шаг дает Москве еще один мощный военный инструмент в войне с Украиной и последовал за строгими предупреждениями Запада не поставлять это оружие Москве. Развитие событий происходит на фоне того, что Россия усилила свои ракетные атаки на украинские города и инфраструктуру», – говорится в публикации.

Вашингтон проинформировал союзников о поставках Ирана на этой неделе, заявили европейские чиновники. Ранее страны «Большой семерки» пообещали ввести скоординированные санкции против Ирана, если страна направит ракеты России для использования в войне с Украиной.

Агентство Reuters еще в феврале писало, что Тегеран якобы собирается предоставить Москве около 400 ракет класса «земля — земля», которые могут поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

Речь тогда шла про Zolfaghar — баллистические ракеты малой дальности из семейства ракет Fateh-110. По данным информагентства, эти поставки якобы стартовали в начале января — после состоявшихся в Москве и Тегеране встреч между российским и иранским военным руководством.

По данным источников Reuters, произошло уже по меньшей мере четыре поставки иранских ракет. Часть из них доставлена кораблями через Каспийское море, остальные — самолетом.

Один из иранских собеседников агентства заявил, что таких поставок будет еще больше: «Нет причин это скрывать. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем».

Срок действия ограничений Совбеза ООН на экспорт Ираном некоторых ракет, беспилотников и других технологий истек еще в октябре прошлого года. Однако США и ЕС сохранили санкции по поводу программы баллистических ракет Ирана на фоне опасений экспорта оружия, в частности, в Россию.

В то же время в США тогда заявляли, что не видят никаких доказательств передачи этого вооружения, а в Иране заявления об этом называли «необоснованными» и отрицали, что отправляли в Россию баллистические ракеты. Эту информацию также опровергло Главное управление разведки украинского Минобороны.

Однако уже в августе Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке вновь написало, что Иран может передать России сотни баллистических ракет Fath-360 малой дальности со спутниковым управлением.

А в начале уходящей недели Bloomberg со ссылкой на официалов ЕС написал, что по их сведениям Иран якобы готовится к передаче России сотен своих баллистических ракет.

Интересно, что на фоне раскручивания на Западе антииранской истерии ни Тегеран ни Москва не подтверждают подобных контактов и сделок, и хранят молчание в ответ на нападки западников.