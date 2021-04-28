На Западе продолжают издеваться над российскими спортсменами под предлогом допинг-скандала

29.04.2021, Москва, Елена Острякова

Владимир Жириновский возмущен инцидентом на соревнованиях по шашкам в Польше, когда у российской спортсменки прямо во время матча со стола сняли государственный флаг РФ. Лидер ЛДПР предлагает давать спортсменам военное сопровождение.

«Что дальше будут делать? Заставлять спортсменов из России причёски менять? Одежду? Туфли? Поляки переходят все разумные границы, все красные черты. И всё это, конечно, попадёт в копилку отрицательных действий поляков по отношению к нашей стране, за которые им придется отвечать. В будущем мы можем направлять наш десантный полк для сопровождения спортсменов на соревнованиях в Польше, чтобы обезопасить их участие в турнире, чтобы никто не посмел протянуть руки в русскому флагу», – написал Жириновский в своем телеграм-канале.

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В Польше во время матча женского чемпионата мира по шашкам между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной по распоряжению президента WADA Витольда Баньки бывший глава Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал со стола российский флаг прямо во время встречи.

Польская шашистка Садовская в знак солидарности со своей соперницей-россиянкой Тансыккужиной тоже убрала флаг Польши.

«Это выглядит некрасиво. Я не знал, как Тамара отреагирует, но у нас нет выбора. Мы не сделали ничего плохого. FMJD (Всемирная организация шашек – ред.) проспала решение от декабря, когда российские спортсмены были лишены права выступать под своим флагом, и если сейчас немедленно не предпримем действий, то FMJD будет исключена из WADA», – пояснил свои действия Павлицкий.