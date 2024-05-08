На Западе прямо подстрекают Украину продолжать удары по российским НПЗ

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Издание Foreign Affairs посвятила большой материал оправданию украинских ударов по российским НПЗ под говорящим заголовком «Почему Украина должна срочно продолжать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам».

Издание напоминает, что всего с октября минувшего года Украина нанесла не менее 20 ударов по российским НПЗ.

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«Цель ударов — прекратить поставки топлива российским военным и сократить доходы от экспорта. К концу марта Украина уничтожила около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей и вынудила российское правительство ввести шестимесячный запрет на экспорт бензина. Один из крупнейших в мире производителей нефти теперь импортирует бензин», – говорится в публикации.

Однако у такой украинской тактики есть на Западе и противники. Так, администрация Байдена критикует эти атаки. Впрочем, издание считает что «критика Вашингтона неуместна — атаки на НПЗ не окажут того влияния на мировые энергетические рынки, которого опасаются американские чиновники».

Зато, по словам авторов публикации «эти удары снижают способность России превращать нефть в пригодные для использования продукты, но они не влияют на объем нефти, которую страна может добывать или экспортировать.

«На самом деле, при сокращении внутренних перерабатывающих мощностей Россия будет вынуждена экспортировать больше, а не меньше сырой нефти, что приведет к снижению мировых цен, а не к их росту», – растолковывают авторы статьи.

Издание цинично констатирует, что украинцы своими атаками выполняют за нерешительных западных политиков их работу, которую они провалили в сфере санкционного давления.

«До тех пор, пока атаки будут ограничены российскими нефтеперерабатывающими заводами, они вряд ли приведут к повышению цен на нефть для западных потребителей. Однако они могут причинить боль внутри России, где цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, начали расти. Удары достигают тех самых целей, которые западные партнеры Украины ставили перед собой, но в основном не достигли с помощью санкций и ограничения цен на российскую нефть», – откровенничает Foreign Affairs.

Еще один нюанс. Издание обращает внимание на то, что украинцы бьют в основном по нефтеперерабатывающим заводам, а не по нефтяным месторождениям или инфраструктуре экспорта сырой нефти.

«Это различие очень важно. Украинские удары нанесли значительный ущерб российским нефтеперерабатывающим мощностям, сократив производительность на 900 000 баррелей в сутки. Ремонт будет медленным и дорогостоящим, отчасти потому, что нефтеперерабатывающие установки представляют собой огромное и сложное оборудование, на проектирование и строительство которого уходят годы, а отчасти потому, что западные санкции препятствуют доступу российских компаний к специализированным компонентам.

К тому же, возможности России по хранению нефти ограничены. Поэтому при разрушении или повреждении НПЗ добытую нефть нельзя просто складировать для последующего использования. В результате у российских производителей остается всего два варианта: увеличить экспорт сырой нефти или закрыть скважины и сократить добычу.

«Оба варианта болезненны для России, но увеличение экспорта болезненно меньше, чем сокращение добычи», – пишут авторы статьи.

В завершение газета переходит к прямым призывам, переходящим в констатацию:

«Киев должен побеждать там, где может, а кампания по уничтожению российских нефтеперерабатывающих мощностей приносит Украине выгоду при ограниченном риске».