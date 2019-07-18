На Западе расслабились, узнав о русофобии Зеленского

18.07.2019, Тбилиси, Владимир Гладков

Западная пресса все чаще пишет о том, что предположения о пророссийской ориентации нового украинского президента Владимира Зеленского не подтвердились.

Об этом в ходе украинско-грузинского телемоста на «24 канале» заявила грузинский журналист и пропагандист Натя Коберидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я читала замечательную статью в западной прессе, и это была не первая, в которой говорится, что опасения украинцев, что Зеленский – русский проект, не оправдались, и Запад уверен, что Зеленский – не тот человек, который будет вести такую игру с Россией, которую мы наблюдаем последние семь лет у себя в Грузии.

К сожалению, власть неформального лидера Иванишвили уже полностью проявила свое лицо, как пророссийская власть. Может быть, еще рано судить, но пока, по анализам западной прессы, Зеленский не пророссийский», – резюмировала пропагандистка.