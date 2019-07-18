18.07.2019, Тбилиси, Владимир Гладков
 
Грузия, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

На Западе расслабились, узнав о русофобии Зеленского

Западная пресса все чаще пишет о том, что предположения о пророссийской ориентации нового украинского президента Владимира Зеленского не подтвердились.

Об этом в ходе украинско-грузинского телемоста на «24 канале» заявила грузинский журналист и пропагандист Натя Коберидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я читала замечательную статью в западной прессе, и это была не первая, в которой говорится, что опасения украинцев, что Зеленский – русский проект, не оправдались, и Запад уверен, что Зеленский – не тот человек, который будет вести такую игру с Россией, которую мы наблюдаем последние семь лет у себя в Грузии.

К сожалению, власть неформального лидера Иванишвили уже полностью проявила свое лицо, как пророссийская власть. Может быть, еще рано судить, но пока, по анализам западной прессы, Зеленский не пророссийский», – резюмировала пропагандистка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть