На Западе растет неверие в победу Украины, но проблема в Зеленском

Все больше голосов из западных стран говорят о том, что Украине не победить Россию и нужно готовиться к мирным переговорам. При этом, такие переговоры будут означать конец власти президента Зеленского, а также остановят незаконное обогащение тех, кто наживается на войне.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Голоса за то, что необходимо искать мирный путь выхода из ситуации, а также неверие Запада в то, что Украина может победить в этой войне, становятся постепенно мейнстримом. Понятное дело, что в условиях, когда в трижды превышающее численностью государство нападает на Украину, когда у Украины нет собственного вооружения, а только вооружение, которое поставляется из-за рубежа, Украина действительно сегодня находится на грани фактически, то, понятное дело, что западные политики, которые более трезво оценивают ситуацию, говорят о том, что Зеленскому пора бы задуматься о том, чтобы сесть за стол переговоров», – сказал эксперт.

«Но, понятное дело, если Зеленский сядет за стол переговоров, это обвалит и без того невысокий рейтинг, – на сегодняшний день он обвалился до 17%. Понятное дело, что Зеленский может потерять власть, а на это он не готов. Именно поэтому Зеленский, опираясь на тех, для кого война является источником обогащения, опираясь на силовые структуры, вопреки мнению большинства украинцев, ведет войну. Я имею в виду, в первую очередь материальное обогащение. У нас война породила огромное количество людей, которые не мыслят себя, чем они будут заниматься, когда война закончится, для которых война является инструментом набивания карманов», – заявил Бондаренко.