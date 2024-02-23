«На Западе растёт недовольство чиновничества: Путину война обходится дешевле» – беглый либерал

Американские и немецкие военные уже начинают роптать, что Запад непропорционально много инвестирует в эту войну – и результата пока нет, а в случае проигрыша Украины вообще рискует вступить в конфликт с Россией, когда уже нечем будет защищаться.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил сбежавший в Германию бывший российский министр, аферист и оппозиционер Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кёльнский институт мировой экономики опубликовал цифры, которые потратил Запад на эту войну, общая совокупная помощь Запада Украине составила порядка 255 миллиардов долларов. Пентагон расценивает расходы Путина на эту войну за 2 года в 211 миллиардов. То есть Путин потратил на войну меньше, чем весь Запад. А вы не забудьте, что и сама Украина тратила деньги, пусть не такие, но это тоже десятки миллиардов. То, что видит Запад – он непропорционально много инвестирует в эту войну и результата пока не видит: «почему мы инвестируем больше, чем Путин, а победить его не можем?». Ответ прост. Половина этих денег идёт не на войну, а на содержание украинского государства – зарплаты, пенсии. Запад сам себе отвечает: «Хорошенькое дело, то есть, если бы я эти 250 миллиардов инвестировал в свою обороноспособность, я бы сегодня был готов лучше отразить путинскую агрессию, чем если бы я продолжал помогать Украине. Я бы инвестировал в своё вооружение, мне своё собственное государство содержать не надо, у меня источники для этого есть», – сказал Кох.

По его словам, военные на Западе уже задают своему руководству неудобные вопросы.

«И это соображение постепенно проникает в головы, оно есть в дискуссии, что эта война слишком дорого нам обходится. Вариант борьбы с Путиным, основанный на поддержке Украины в этой войне, невыгоден. Значительно проще инвестировать в собственную обороноспособность», – отметил он. Американские и, кстати, немецкие военные постоянно об этом говорят: «Вы говорите нам снять со склада оружие и отдать Украине. То есть, если Украина проиграет, и, как вы говорите, Путин нападёт на нас, нам уже защищаться будет нечем? Хорошенькое дело. А где гарантия, что Украина победит, вот она два года воюет и никак победить не может, а мы в неё уже вложили денег больше, чем Путин», – предупредил либерал.