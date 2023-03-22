На Западе разворачивается экономический кризис. Будет не до Украины – Бортник

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Западные элиты боятся мирового финансового кризиса, который нарастает с каждым днем и выражается в банкротстве крупнейших банков.

Об этом в эфире интернет-канала Apazov заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас общаюсь очень много с западными коллегами. Тема номер один у них, знаете, какая? Финансовый кризис, даже не Украина. И в США, и в Европе всерьез опасаются финансового кризиса. У серьезных людей волосы дыбом стоят от банкротства второго банка в Швейцарии. Они говорят, что если случится финансовый кризис в западной системе, «мы не сможем вам просто помогать, у нас не будет ресурсов», – сказал политолог.

«Откровенно говоря, сегодня мне рассказывали историю, пример приводили. Говорят: «Вы в самолете летали когда-нибудь? Помните инструкцию безопасности? Помните, что написано, что если случилась декомпрессия и выпадают маски, то сначала наденьте на себя, а потом помогайте тем, кто сидит рядом. Потому что, если вы не успеете ее одеть на себя, погибнут все». Так что, извините, если финансовый кризис, то маску мы сначала будем надевать на себя». Прямым текстом – честно, откровенно», – заявил Бортник.