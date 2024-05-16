«На Западе спохватились»: Путину ничто не мешает «жахнуть» в ответ ядерным оружием – Артамонов

Военные эксперты и политологи за рубежом обсуждают, решится или не решится Владимир Путин на новом президентском сроке применить тактическое ядерное оружие. И основной довод «за» в том, что Путина больше ничего не сдерживает.

Об этом рассказал на youtube-канале Delib бывший военный разведчик, военный и политический эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они считают так: Путин вступил на свой последний срок, поскольку по своему состоянию здоровья не сможет дальше находиться на президентском посту. И он свободен, может делать то, что желает. Не будет ни с чем считаться, руки у него развязаны. Он подготовил себе почву именно в том ключе, в котором хотел – фактически анонсировано создание военной империи при жёсткой пирамидальной власти, основанной на военных кадрах. С точки зрения оружия, напомню, у нас шесть с лишним тысяч боеголовок, у американцев четыре с небольшим. То есть мы сейчас имеем не паритет, а превосходство по боеголовкам. По технологиям доставки – это просто несопоставимая величина. У американцев нет ни гиперзвука, ни некоторых других возможностей. Хотя бы ракеты «Буревестник» с реактором в качестве силовой установки, который может неограниченно долго витать вокруг земного шара. И так до тактического уровня. Вооружение, которым мы обладаем, без хвастовства – пока американцам недоступно. Рано или поздно, возможно станет, пока не так. То есть Путин в своём выборе абсолютно свободен. Может делать то, что хочет. И это (их) пугает», – указал эксперт.

Этот страх подталкивает западников придумать некую угрозу, чтобы запугать всех Путиным и заявить, что он «готов расчехлить главные «Калибры».

«Не получается так, потому что Кремль взял и объявил учения в области нестратегических ядерных вооружений. И это доказательство, что Запад не просто пугается на голом месте, а пугается вполне на чем-то обоснованном. Потому что они совершили агрессию, и они ожидают, что мы ответим. Правильно ожидают», – подытожил Артамонов.