На Западе спорят – окружены ли ВСУ на Курщине, но признают – украинцы стремительно теряют свой плацдарм

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Западные СМИ продолжают отслеживать ситуацию с группировкой ВСУ на Курщине. Правда, в оценке положения украинцев имеются разночтения. Так, согласно версии NBC News, российские войска практически полностью окружили украинские войска в Курской области, при этом некоторые украинские подразделения были вынуждены оставить свою технику при отступлении.

По словам американского военного чиновника, «появляется все больше признаков того, что Россия может очень скоро вернуть себе Курскую область».

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По словам еще двоих западных чиновников, реакция президента России Владимира Путина на предложенное при посредничестве США прекращение огня на Украине совпала с попыткой ВС РФ отбросить украинские войска из Курской области.

«Потеря контроля над Курской областью станет ударом для Киева, поскольку украинское правительство рассматривает эту территорию как ценный рычаг в любых будущих мирных переговорах», – говорится в материале.

По данным NBC News, за последние 11 дней российские войска усилили наземные и воздушные атаки на украинские войска в Курской области с нескольких направлений.

По словам Анжелики Эванс, аналитика по России из американского «Института изучения войны», при сохранении нынешних тенденций российские войска могут вскоре вернуть всю территорию, которую украинские войска занимали с августа.

По оценкам Эванс, на курской территории находятся 78 000 российских и северокорейских военнослужащих. В течение двух дней Россия сбросила на украинские цели в Курске несколько трехтонных бомб ФАБ-3000, которые, по словам Эванса, она редко применяет на линии фронта. Россияне используют комплекты наведения, чтобы превратить большие свободно падающие бомбы в управляемые глиссадные бомбы, которые можно запускать из-за пределов досягаемости большинства систем ПВО Украины.

В то же время, сама Украина отрицает, что ее войска были окружены на Курщине или находились под угрозой окружения.

«Сообщения о якобы «окружении» украинских подразделений противником в Курской области являются ложными и сфабрикованными россиянами для политических манипуляций и оказания давления на Украину и ее партнеров», — говорится в заявлении Генштаба Украины.

Что интересно в числе тех, кто, по украинской версии, распространяет дезинформацию, оказался и Дональд Трамп. Вчера в социальной сети он написал, что украинские войска находятся в тяжелом положении.

«Тысячи украинских войск полностью окружены российскими военными», — написал Трамп заглавными буквами. Он добавил, что попросил Путина пощадить жизни украинских солдат.

По словам европейского чиновника, Путин, похоже, пытается усложнить переговоры, чтобы выиграть время для российских войск, освобождающих Курщину.

А вот журнал Forbes категорично утверждает, что никакого окружения ВСУ на Курщине нет.

«Украинцы избиты. Но они не окружены. Это ложь», — пишет Кригсфоршер, украинский оператор беспилотника, воевавший в Курске.

«Наша команда хорошо понимает ситуацию в Курске», — вторит ему Татаригами, основатель украинской аналитической группы Frontelligence Insight. «Там нет окруженных войск».

В то же время, украинцы признают, что еще 25 февраля, элитная группа российских беспилотников — Центр перспективных беспилотных систем «Рубикон» — нанесла сокрушительный удар по основной линии снабжения украинского гарнизона в Судже.

Используя то, что аналитик Эндрю Перпетуа назвал «продвинутой тактикой беспилотников», включая тщательно продуманные засады с использованием множества взрывоопасных дронов, «Рубикон» быстро вывел из строя сотни украинских машин и, по сути, задушил украинские бригады в Курске.

«Через две недели, в понедельник или вторник, выжившие украинцы вырвались из Курщины, оставив после себя ценную тяжелую технику, но сохранив тысячи жизней», – пишет журнал.

«Отступление было в целом организованным, но временами хаотичным», — писал Татаригами. «Угрозы окружения нет, и нет никаких доказательств обратного», – добавил он.

«Ложно утверждая, что тысячи украинцев находятся под угрозой гибели или пленения, Трамп фактически повторяет позицию Путина в преддверии возможных переговоров о прекращении огня. Но в Курске больше нет тысяч украинских военных. Они ушли несколько дней назад, несмотря на то, что может утверждать Путин. «Разумнее полагаться на разведданные, — советует Татаригами, — а не на слова Путина».

На странности, происходящие вокруг украинской группировки на Курщине обращает внимание проживающий в Германии военный аналитик Николай Митрохин, признанный в РФ иноагентом.

«Пока Трамп травит байки про окружение в Суджанском районе тысяч украинских военных, российские военные из того же региона, рассказывают, что им запретили бить по отступающим частям ВСУ, чтобы те тихо по лесам вышли. Очень похоже на то, что в Джидде был согласованы не только предложения о мире, но и план отступления ВСУ. Россиянам, судя по фото и видео с места событий, осталось незначительное количество трофеев – то что не успели вывезти (десятки, но даже не сотни артиллерийских снарядов, коробки с патронами) или там, где украинских воинов убило при наступлении и товарищи их не обнаружили и не забрали уходя (включая несколько экипажей дроноводов вместе с их аппаратурой). А так, пока я видел на российских видео примерно восемь брошенных бронеавтомобилей ВСУ и до десятка тел незабранных военных. Для группировки в десятки тысяч военнослужащих вышедших из прямо скажем, глубокого окружения – вообще ничего. И да, это очень напоминает «договорняк» августа-сентября 2022 года, когда вслед за прорывом ВСУ российской группировке дали выйти из Изюма, а потом без боёв и нажима убрали российские войска с севера Харьковской области», – такую версию издагает он в своем телеграм-канале.

Косвенно подтверждают эту версию цитируемые ТАСС слова Дмитрия Пескова: предложение Путина ВСУ под Курском сложить оружие и безопасно выйти на территорию Украины пока действует, но время у Киева «сокращается, как шагреневая кожа».