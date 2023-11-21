На Западе украинцев называют долбо…ми из-за сноса памятников Пушкину – Арестович

На Западе считают украинцев дикарями из-за сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину. Об этом в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, такие акции в конечном итоге приводят к ослаблению западной поддержки Украины.

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«Если вы думаете, что этого не видят на Западе – очень сильно ошибаетесь. Видят все – и снятие памятника Пушкину, и все остальное. Все это очень четко фиксируется. А потом, когда ты с ними говоришь: «Ребята, ну это же помощь, вопрос выживания нации», они говорят: «Да, но разрешите вам задать несколько вопросов. А чего вы боретесь с памятником поэту, вы, что, долбо…бы?». Они говорят: «Зачем вы это делаете? В мире не принято бороться с памятниками.

У нас в Централ-парке стол памятник Шекспиру – между прочим, поэту этих угнетателей, негодяев и сволочей, с которыми мало того, что мы воевали за независимость, так они еще и в 1812 году снова высадились у нас тут и даже напакостили в доме, где подписывали декларацию о независимости, и прочее-прочее, много беды принесли американскому народу. Ничего, стоит, не падает. А вы как? Че с поэтами воевать?», – сказал политик.