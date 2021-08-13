На западе Украины руководство детского лагеря уволили за «Катюшу» и «День победы»

13.08.2021, Хмельницкий, Игорь Шаповалов

Новости Украины

В селе Головчинцы Хмельницкой области между рекреационным центром «Берег надежды» и соседствующим пионерлагерем «Чайка» произошёл конфликт, закончившийся увольнениями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила «волонтёр» организации бандеровских скаутов «Киевский пласт» Леся Иващенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Она рассказала, что сначала с неделю перебранивалась с сотрудниками лагеря «Чайка», требуя «не включать на весь лагерь Басту, Моргенштерна и еще кучу российских исполнителей, значительная часть которых являются персонами нон-грата на Украине».

«А потом мы услышали «Катюшу», «День пабеды» и попытались выяснить что вообще происходит. В ответ на разговор прибыли две дамы, фамилий мы не знаем. И тогда мы узнали, что наша программа националистическая, а у них дети «не такие», что это дети просят «ставить» песни запрещенных исполнителей, «А вы что, не празднуют день пабеды? (Вот дикие)» и «вы отдыхаете и нам, и нашим детям отдыхать не мешайте». И еще много-много чего», – жаловалась Иващенко (орфография сохранена).

Особенно её возмутило замечание «оппонентов», что, «к сожалению, нет качественной украинской музыки».

«Ответы на вопрос поставили бы они, извините, блатняк, по просьбе детей, и как нам объяснять детям, у которых родители были или сейчас на фронте, постоянную мыжебратскую музыку, в лагере мы не получили», – рассказывала «пластунья».

Далее националистка пустилась в откровенную истерику.

«У меня есть вопрос к управлению образования Хмельницкого горсовета: кто утвердил план воспитательной работы лагеря «Чайка»? Есть ли в этом плане празднование непонятно чего под советские песни про «день пабеды»? И – просто интересно – какой именно воспитательный момент должен быть заложен в этом действе? Или это для вас является нормальной практикой, ежедневно детям в украинском лагере на территории Украины включают не просто русскоязычные песни, а песни запрещенных в Украине исполнителей? И самое главное, кто допустил к работе с детьми персонал, ведет себя как, еще раз извиняюсь, какая-то гопота, и вкладывает в головы наших с вами детей свои ватные убеждения?» – истерила женщина. «Чтобы вы понимали, подготовка шоу «пабеды» прямо сейчас и происходит. Правда, его от наших глаз убрали в «дом культуры», – заключила она.

Отметим, по информации ТСН, со ссылкой на депутата от «Команды Симчишина» (херсонская трансформация националистического ВО «Свобода» – ред.) Анастасию Яровую, работники лагеря, которые включали детям советскую и российскую музыку, «уже уволились с работы».

При этом сама Иващенко сообщила, что уволено было руководство лагеря.

Напомним, ранее с трибуны Верховной рады экс-спикер Андрей Парубий с гордостью вещал, что в своё время через организацию «Пласт» прошли главари запрещенной в РФ ОУН-УПА Степан Бандера и Роман Шухевич.