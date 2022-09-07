На Западе уверены, что их помощь дала Украине преимушество перед Россией в кибервойне

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Новости Украины

С помощью стран Запада официальному Киеву удалось наладить киберзащиту и снизить количество успешных хакерских атак и самому перейти в наступление в кибервойне, в результате чего Россия потеряла свое преимущество над Украиной в киберпространстве.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди нынешних и бывших западных чиновников.

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Цитируемые изданием сотрудники западной разведки и аналитики безопасности говорят, что ряд факторов ограничил влияние российских хакеров во время боевых действий. Но многие указывают на усилия под руководством США по обмену разведданными, обучение украинского персонала по кибербезопасности, пуленепробиваемую защиту сети Украины и укрепление ее критической инфраструктуры против кибератак. Это также подогрело интерес к более широкому международному сотрудничеству.

В минувший четверг агентство по вопросам киберзащиты Украины объявило о новом меморандуме о сотрудничестве с Румынией в сфере киберзащиты, чтобы расширить обмен информацией о киберинцидентах и ​​уязвимых местах, среди других сфер сотрудничества. Объявление последовало за аналогичным объявлением между Украиной и Польшей в прошлом месяце.

Киберкомандование вооруженных сил США развернуло команды киберзащиты в странах-союзниках, включая Украину в прошлом году, для выявления угроз для критически важных компьютерных сетей и обучения этих стран тому, как их защищать.

В прошлом месяце киберкомандование сообщило, что завершило 35 поисковых операций в 18 странах, включая Хорватию, Эстонию, Литву, Черногорию и Северную Македонию.

Война на Украине, пишет The Wall Street Journal, заставила некоторые западные страны по крайней мере временно отложить часть своих разногласий по технологической политике в пользу рассмотрения коллективной кибербезопасности как главного приоритета.