На Западе уже прикидывают выгоду от поражения Украины – Бондаренко

Украину перестали видеть как силу, ослабляющую Россию. Больше украинская власть не срывает аплодисменты в турне по миру, а Запад начинает считать свои деньги.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что мы не совсем адекватно оцениваем внешний мир – и должны понять, что в этом мире мы можем рассчитывать только на себя, на собственные силы и только на проталкивание собственных интересов. Конечно, было очень эффективно на протяжении целого года или даже полутора лет, начиная с февраля прошлого года, ездить и всюду выступать в парламентах, срывать аплодисменты и так далее, видеть, как нас поддерживают… Поддерживали не столько нас, а видели в нас определенную силу, которая сейчас вступила в схватку с Россией, и которая ослабляет Россию. А сейчас просто перестали в нас видеть эту силу. Они понимают, что Россия дальше не пойдет, сказки о том, что Россия пойдет сейчас на Варшаву и на Берлин, – это только сказки для пропагандистского потребления. И в принципе начинают считать: «Что мы получаем в денежном эквиваленте в одном варианте, в другом варианте, в третьем варианте. А если, например, Украина вообще капитулировала бы, что мы получаем в этом варианте, повысятся у нас доходы или понизятся и прочее», – отметил он.

«То есть, каждый начинает для себя выстраивать картину мира, исходя из своих национальных интересов. Никто не встает утром со словами: «Что ты сделал для Украины?», – заключил Бондаренко.