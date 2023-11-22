На Западе уже прикидывают выгоду от поражения Украины – Бондаренко

Анатолий Лапин.  
22.11.2023 17:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 326
 
Вооруженные силы, деньги, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украину перестали видеть как силу, ослабляющую Россию. Больше украинская власть не срывает аплодисменты в турне по миру, а Запад начинает считать свои деньги.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину перестали видеть как силу, ослабляющую Россию. Больше украинская власть не срывает аплодисменты в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Проблема в том, что мы не совсем адекватно оцениваем внешний мир – и должны понять, что в этом мире мы можем рассчитывать только на себя, на собственные силы и только на проталкивание собственных интересов. Конечно, было очень эффективно на протяжении целого года или даже полутора лет, начиная с февраля прошлого года, ездить и всюду выступать в парламентах, срывать аплодисменты и так далее, видеть, как нас поддерживают…

Поддерживали не столько нас, а видели в нас определенную силу, которая сейчас вступила в схватку с Россией, и которая ослабляет Россию. А сейчас просто перестали в нас видеть эту силу. Они понимают, что Россия дальше не пойдет, сказки о том, что Россия пойдет сейчас на Варшаву и на Берлин, – это только сказки для пропагандистского потребления. И в принципе начинают считать: «Что мы получаем в денежном эквиваленте в одном варианте, в другом варианте, в третьем варианте. А если, например, Украина вообще капитулировала бы, что мы получаем в этом варианте, повысятся у нас доходы или понизятся и прочее», – отметил он.

«То есть, каждый начинает для себя выстраивать картину мира, исходя из своих национальных интересов. Никто не встает утром со словами: «Что ты сделал для Украины?», – заключил Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть