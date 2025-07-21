На Западе уже все попрощались с «украинским Крымом»
На Западе почти никто из серьёзных людей уже не верит в возможность захвата Крыма Украиной.
Об этом в эфире своего блога заявил американский геополитический аналитик Пол Варбург, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас [в США] многие военные аналитики прогнозируют очень большие потери, если Украина попытается захватить Крым. Многие просто считают эту цель невыполнимой.
Настолько, что многие политики, когда пытаются договориться о мире между Украиной и Россией, часто пытаются заставить Украину просто навсегда уступить Крым России», – сказал Варбург.
Между тем он похвалил Киев за упрямое желание продолжать войну.
«Но Украина всегда отказывалась это делать, утверждая, что в конечном итоге они смогут вернуть Крым, и что другие просто недостаточно хорошо понимают стратегическую ситуацию и важность возвращения Крыма как стратегической цели, даже если это приведет к большим потерям», – добавил американец.
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