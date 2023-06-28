На Западе видят, что наступление ВСУ идет не по плану, скепсис нарастает – Карасев

Анатолий Лапин.  
28.06.2023 13:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 630
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Западные политологи, лидеры общественного мнения и прочие эксперты разочарованы украинским «контрнаступом» и не верят в успех ВСУ.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные политологи, лидеры общественного мнения и прочие эксперты разочарованы украинским «контрнаступом» и не верят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Карасева, это значит, что на Западе будет все больше веса иметь так называемая «партия перемирия».

«Недели полторы назад была статья Чарльза Капчена и Ричарда Харса. А Ричард Харс – это председатель Совета по международным отношения, влиятельнейшая американская организация, лоббистская и экспертная. Ричард Харс и Чарльз Капчен – это очень известные политологи, это не какие-нибудь ЛОМы, не какие-нибудь эксперты, короче, – настоящие монстры международной политики и международной политологии…

Они сказали, что после того, как станет понятно, что наступление не задалось и не получится в том варианте, как оно задумывалось, то Украина сама с энтузиазмом, как там было сказано, примет возможность для урегулирования», – сказал эксперт.

Кроме того, того он обратил внимание на колонку в «Вашингтон пост» Грэма Тэмиса.

«Тоже монстр. Написал, что становится ясно, что впечатляющего успеха не будет, он даже посчитал, что если такими темпами наступление будет продолжаться как эти 20 дней, то понадобится 16 лет для того, чтобы освободить эти территории. Это нереально, поэтому, скорее всего, американцы тоже после того, как убедятся, что впечатляющих успехов не будет…

А им обещали, обещал Петреус, бывший глава ЦРУ, который был в Киеве, его посвятили в планы, обещал Линдси Грэм, который был в Киеве, потом приехал в Вашингтон и говорил, что это будет впечатляющее наступление, Украину ждет грандиозный успех. Сейчас скепсис. По крайней мере, на данный момент скепсис. Значит, склоняются к тому, чтобы на Западе формировалась партия компромисса или партия перемирия», – заявил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть