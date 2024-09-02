На Западе вновь заговорили о деньгах для Украины. 50 млрд долларов от ЕС хватит лишь на полгода

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Германия может ограничить военную помощь Украине, надеясь на то, что ее заменит общеевропейский кредит в размере 50 млрд долларов для Киева. Об этом пишет Voice of America со ссылкой на мнение экспертов, опрошенных его журналистами.

Опрошенные эксперты отмечают, что средства, на которые рассчитывает Украина, уместны, однако их недостаточно.

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В частности, британский экономист и главный стратег компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш назвал $50 млрд «краткосрочным решением», способным обеспечить лишь четыре-шесть месяцев потребностей Украины в финансировании.

Он также с осторожностью отнесся к заявлениям немецкого правительства, увидев в них намеки на то, что этот кредит заменит определенное количество немецкой помощи Украине.

«Политический сигнал этого сокрушителен: самый большой в абсолютном выражении донор в Европе, Германия, внезапно прекращает поддержку Украины, тем более что непонятно, когда и как именно заработает этот механизм G7» , – считает эксперт влиятельной в околополитических кругах США организации «Совет по международным отношениям» Лиана Фикс.

По мнению Тимоти Эша, единственным реалистичным подходом обеспечить потребности Украины является использование всех 300 млрд долларов замороженных активов России, а не только процентов от использования этих средств.

«Украина потребует больше средств в случае наступления, ведь наступательные действия стоят Украине дороже обороны. Украина нуждается в 100-150 млрд долларов в год, чтобы победить, а не 35-40 млрд долларов, как говорит МВФ» , – подчеркивает он в статье для Центра анализа европейской политики (СЕРА).

Ранее Минфин Германии обвинили в “замаскированном отступлении” от поддержки Украины из-за возможного ограничения помощи.

Как писала The Times со ссыкой на конфидентов в немецкой правящей коалиции, есть три причины ограничения финансирования Украины.

Первая состоит в том, что усталость от войны и пацифистские настроения широко распространены в восточных землях Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга , где основным партиям грозят значительные потери в пользу радикальных движений на выборах следующего месяца.

Вторая причина в том, что “Свободная демократическая партия” министра финансов Кристиана Линднера потеряла поддержку, и может не пройти в Бундестаг в следующем году. Поэтому партия вынуждена любой ценой удержать сторонников, которые придерживаются консервативных финансовых взглядов.

Третий фактор – междоусобный конфликт в Социал-демократической партии Германии, наибольшей силе в правящей коалиции.

Канцлер Олаф Шольц начал рассматривать своего значительно более популярного министра обороны и коллегу по партии Бориса Писториуса как политическую угрозу.

Это значит, что он будет доволен тем, что Писториусу подрежут крылья путем ограничения военных расходов , – считают источники.

Ограничение поставок подвергли критике глава комитета Бундестага по иностранным делам и бывший министр от СДПГ Михаэль Рот, а также сопредседатель партии “Зеленых” Омид Нурипур.

“Мы не можем принести судьбу Украины в жертву на алтарь долгового тормоза. Если Германия не будет продолжать действовать решительно в Европе, мы не сможем выполнить свои обязанности по защите свободы и безопасности на нашем континенте” , – сказал Рот.

На фоне такой критики немецкий Минфин заявил, что готов пойти на компромисс и открыт для “предоставления дополнительных средств в кратчайшие сроки”, если для этого есть веские основания.

Один из вариантов – Минобороны должно получить одобрение Бундестага на каждый отдельный дополнительный проект.