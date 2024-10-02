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Британская Financial Times со ссылкой на собственные источники утверждает, что недавно назначенный глава украинского МИД Андрей Сибига в ходе личных конфиденциальных встреч в США обсуждал с американскими официалами «компромиссные решения» о завершении войны.

Сообщается, что дипломат придерживается более прагматичного подхода к переговорам по принципу «земля в обмен на безопасность», чем его предшественник в должности Дмитрий Кулеба.

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«Украинские чиновники активнее обсуждают возможности прекращения огня, даже если Россия останется на украинской территории», – делает из этого свой вывод издание.

Также в материале говорится, что Украина движется к тому, что может стать самым мрачным моментом войны на данный момент. Она проигрывает на поле боя на востоке страны, российские войска неустанно продвигаются вперед, хотя и с огромными потерями в людях и технике.

Владимир Зеленский покинул США не достигнув поставленных целей, а растущее давление западных партнеров побуждает его к переговорам. Некоторые европейские дипломаты отмечают изменения в дискуссиях относительно потенциального урегулирования конфликта

«Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение. И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад, И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад, когда подобные разговоры были табу» , – цитирует газета одного из сотрудников Госдепа США, якобы имевшего беседу с Сибигой по данному кругу вопросов.

Если верить публикации, подталкивать Зеленского к переговорному решению западникам не мешает ни скептицизм относительно готовности России в ближайшее время вступить в переговоры, ни опасения, что позиции Украины слишком слабы, чтобы обеспечить честную сделку прямо сейчас.

«Большинство игроков хотят здесь деэскалации», — заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник.

В целом, по оценке Financial Times, украинское общество «истощено» двумя с половиной годами войны и угрозой дефицита энергии зимой, а когда-то воодушевленные надеждами бойцы на фронте хотят переговоров с Россией, чтобы положить конец войне. перспективы «вечной войны».

«Я сейчас за переговоры», — говорит один из конфидентов издания в ВСУ. Он боится, что его сын, также солдат, может провести большую часть своей жизни в боях, а его внук может унаследовать бесконечный конфликт.

Вернувшись домой с переговоров в США, президент Владимир Зеленский должен иметь дело именно с таким комплексом настроений в своей стране, отмечает издание.

Тем временем, на командном пункте ВСУ недалеко от города Покровск на Донбассе военные сетуют на нерешительность Вашингтона по поводу того, может ли Киев использовать западные ракеты для поражения целей на территории России, добавляет газета.

«Если бы можно было сражаться «обеими руками, а не с одной рукой, связанной за спиной», то ВСУ могли бы иметь шанс против более мощной российской армии, пожаловался британским журналистам украинский оператор ударного беспилотника.

«Довольно трудно представить, что мы сможем отбросить врага обратно к границам 1991 года», — сказал один из украинских военных изданию.

«Если США перекроют кран, нам конец», — добавил еще один офицер ВСУ.

«Украина изо всех сил пытается восстановить свои поредевшие ряды мотивированными и хорошо обученными солдатами, в то время как произвольная система военной мобилизации вызывает реальную социальную напряженность», – констатирует Financial Times.

«Общество истощено», — сетует глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.