На Западе все громче звучат сомнения в победе Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Западе сомневаются в возможности Украины победить Россию.

В частности, об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил экс-директор ЦРУ, генерал армии США Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Конечно, если Украина одержит полную победу на поле боя, то это было бы прекрасно, но вопрос состоит в том, насколько реалистично достичь этого и каким будет конечный результат. Такие вопросы – чрезвычайно сложные. Я знаю, что эти вопросы являются очень волнующими для украинцев, которые прошли через большие страдания и много чем пожертвовали», – сказал Петреус.

Не уверен в «перемоге» и президент Польши Анджей Дуда, который в интервью изданию Le Figaro увязал победу Украины с ускоренной помощью со стороны Запада.

«Президент Польши Дуда сказал заявление, которое сегодня пропустили мимо ушей, а оно было достаточно таким, – те, кто следил, могло прозвучать достаточно тревожно. А именно, Россия может победить Украину, если та не получит срочную помощь от Запада», – комментирует слова Дуды бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина.

С похожими публикациями выходит и западная пресса. Влиятельное издание Washington Post сообщает, что руководство США считает достаточной помощь Украине и требуют скорее изменить ситуацию на поле боя.

«Мы продолжим пытаться внушить им [руководству Украины], что мы ничего не можем делать вечно», – цитирует газета слова неназванного чиновника Белого дома.

«В Вашингтоне считают, что предоставленной Киеву западной помощи достаточно для изменения хода событий, но в дальнейшем добиться от конгресса таких же объёмов поставок будет сложно, поэтому нужно действовать сейчас», – говорится в публикации.