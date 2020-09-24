На Западе всё готово, чтобы атаковать Россию на парламентских выборах

24.09.2020, Москва, Елена Острякова

Фейки, которые в последнее время появляются в СМИ, являются «генеральной репетицией большой битвы за Москву», которая развернется в следующем году во время федеральной избирательной кампании.

Об этом сегодня на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета заявил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фейки о предстоящих выборах распространяются уже сейчас. Мы видим, что в социальных сетях объявили о сборе 200 тысяч наблюдателей, которые будут работать, понятно в чьих интересах, на выборах в следующем году. Понятно, что финансирование у этого проекта иностранное, и надо уже сейчас ставить это дело под самый серьезный контроль.

Создан альтернативный сайт ЦИК. Уже есть два сайта, которые будут вести альтернативный подсчет голосов, два сайта, планирующие фиксировать нарушения, которые якобы должны быть на выборах. При этом они убрали фильтр, который позволял проверить, достоверен ли источник. Теперь случайный человек может написать любую ахинею на этом сайте, и это будет считаться нарушением», – сказал Малькевич.

Он обратил внимание на то, что для агитации и пропаганды подрывного антироссийского характера используются профессиональные журналисты, которые долгое время работали в солидных отечественных СМИ. Например, бывшие работники газеты «Ведомости» запустили проект под названием Vtimes, который связывают с голландцем Дерком Сауэром, давно поддерживающим несистемную оппозицию в России.

Эксперт считает, что в России – так же, как в Белоруссии – будут использоваться блогеры, которые будут из-за рубежа призывать подписчиков к противоправной активности. Уже созданы каналы «Нехта РУ», «Нехта Раша», «Раша Некст».

«Они хотят, чтобы Россия стала следующей в следующем году», – резюмировл Малькевич.