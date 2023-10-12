На Западе закончилось оружие, которое Украина может купить на западные же деньги

Анатолий Лапин.  
12.10.2023 14:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


От выделенных накануне на заседании формата «Рамштайн» Украине средств легче не станет – эти сотни миллионов сложно потратить на оружие, которого нет.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

От выделенных накануне на заседании формата «Рамштайн» Украине средств легче не станет – эти...

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По словам Старикова, Запад оказался не готов к таким масштабным боям с большой тратой оружия и боеприпасов, поэтому брать помощь неоткуда.

«Деньги-то дали – где вооружения взять? Вооружения вытянули уже везде. Вооружения можно брать только из линейных частей. Производство в Соединенных Штатах Америки они еще не запустили, «Хаймарсы» выпускают, но определенное количество. Снаряды 155 мм выпускают, но не как во время Второй мировой войны.

Следующее – «Джавелины». Производство разогнали, сейчас набирают новых рабочих, а рабочие какие? Моего возраста уже рабочие. Все блогеры, работать не хотят», – заявил Стариков.

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