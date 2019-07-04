На Западе запугивают туристов, желающих поехать в Крым

04.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Многие западные государства всячески препятствуют своим гражданам, желающим поехать в Крым в качестве туристов. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Захаровой, облегчение визового режима вряд ли увеличит поток иностранных туристов в Крым – речь идет о политической подоплеке со стороны руководства западных стран.

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«Суть не в облегчении или видоизменении оформления российской визы для иностранных туристов, которые собираются посетить Крым.

Это вопрос прямого запрета или угроз со стороны правительств целого ряда стран, в основном это страны ЕС, США, Канада, Австралия и так далее, своим гражданам, которых в ручном режиме запугивают, отговаривают, вводят санкции в отношении компаний.

Мы видим это во всём – от обозначения Крыма в туристических маршрутах в интернете и на сайтах соответствующих компаний до прямых предупреждений, которые даются официальными лицами перед началом туристического сезона, или вообще без какого-либо повода туристическим агентам, кампаниям или непосредственно гражданам.

Поэтому облегчение визового режима в данном случае не будет панацеей, потому что людей просто запугивают, отговаривают, и так далее», – отметила официальный представитель МИД РФ.