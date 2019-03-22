На Западе зреют нехорошие предчувствия относительно Украины

22.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Практически невозможно рассчитывать на прозрачность и честность подсчета голосов на предстоящих 31 марта выборах президента Украины.

Об этом пишет “Российская газета”, которая отмечает, что на Западе “зреют нехорошие предчувствия по поводу украинского голосования”.

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“Ранее прозрачных и честных выборов от украинских властей почти ультимативно потребовали в Госдепе США, а накануне c аналогичным заявлением выступили послы стран G7 в этой стране. Переживать им действительно есть о чем: при полной неопределенности результата, о подготовке к масштабным фальсификациям говорят и местные СМИ, и сами действия организаторов голосования. Помимо открыто создаваемой системы подкупа избирателей – так называемой “сетки”, есть все признаки готовности к манипуляциям с итогами голосования”, – отмечается в публикации.

Кроме того, напоминает газета, украинский МИД отказался открывать участки в России, лишив тем самым минимум два миллиона украинцев их избирательных прав.

“В отличие от выборов прошлых лет, на участках не установят камеры наблюдения, а бюллетени и протоколы будут перевозить в незащищенных от взлома, не опломбированных контейнерах – тендер на закупку таких боксов попросту не состоялся. И это не единственное послабление, которое ЦИК Украины, на две трети состоящий из “людей Порошенко”, сделал для потенциальных фальсификаторов. Рассчитывать на прозрачность и честность подсчета голосов, а также на то, что победитель гонки будет представлять большинство украинского народа, сложно, если в принципе возможно”, – резюмирует издание.