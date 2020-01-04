04.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галиция, Политические репрессии, Украина, Церковь
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На Западной Украине адепты ПЦУ устроили погром при попустительстве полиции

Националисты из созданной в прошлом году раскольнической ПЦУ устроили погром на территории церковного дома Московского Патриархата в селе Стенка Тернопольской области.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел 3 января в то время, когда в доме находились верующие, которые ранее были изгнаны националистами из их храма в честь Рождества Богородицы.

Порядка 120 представителей «ПЦУ» вломились во двор, разбили треногу, на котором был установлен церковный колокол и пытались выгнать из дома священника и прихожан. Все это происходило в присутствии председателя сельского совета Владимира Дармограя и замначальника полиции Ивана Простого.

«Вчера наши прихожане поехали в Тернопольскую ОГА, встретились с председателем (председателем Тернопольской областной государственной администрации Игорем соплей – Ред.) И попросили, чтобы им дали земельный участок под строительство нового храма, позволили совершать богослужения. Потому что сторонники ПЦУ препятствуют молитве. Даже замки поменяли в той часовни, где мы совершали панихиды», – рассказал настоятель прихода протоиерей Василий Мойсюк.

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