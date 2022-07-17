На Западной Украине чествуют художника, чьи фрески львовские чиновники помогли незаконно вывезти в Израиль

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Как отмечает сайт ЗУНР, хотя фестиваль, инспирированный творчеством уроженца Дрогобыча Бруно Шульца, проходит в родном городе писателя и художника, написанные Шульцем фрески как минимум до 2028 года «зависли» в Музее Холокоста «Яд Вашем» (Иерусалим).

Во время фестиваля в городе автора «Коричных лавок» гостей приглашают на тематические лекции от писателя-нациста Сергея Жадана, видеоконференцию с переводчиками Бруно Шульца и знатоками его творчества, а также художественные выставки, концерты и спектакли.

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Бруно Шульц – польский писатель и художник еврейского происхождения, родившийся и творивший в Дрогобыче. Свои произведения писал на польском языке. Литературные критики ставят книги Бруно Шульца на один уровень с произведениями Марселя Пруста и Франца Кафки. Его так и называют: «Дрогобычский Кафка».

Всё творчество Бруно Шульца может рассматриваться как реминисценция тех впечатлений и переживаний, которые он вынес из своего детства, прошедшего в еврейской патриархальной семье в Дрогобыче. Самые известные литературные произведения Шульца – «Коричные лавки» и «Санаторий под клепсидрой».

Однако, кроме литературного наследия, с именем Бруно Шульца связан скандал относительно фресок, которые художник написал в 1941-1942 годах. Шульц тогда был «частным узником» гауптшарфюрера СС Феликса Ландау, на вилле которого в Дрогобыче художник и создал свои фрески. Бруно Шульц был убит в ноябре 1942 года, а после изгнания нацистов из Дрогобыча о фресках забыли.

В 2001 году стенописи Бруно Шульца были найдены на бывшей вилле эсэсовца Феликса Ландау. А в мае 2002 года в течение трех дней они были профессионально демонтированы со стен квартиры, где в то время жили супруги – пожилые люди, которые за неудобства получили возмещение в сумме 100 долларов США.

Вокруг этого дела разгорелся международный скандал. Как выяснилось, фрески демонтировали и вывезли в Израиль сотрудники Музея Холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме. А сделано это было при содействии высокопоставленных чиновников Львовской областной государственной администрации. Хотя коррупционная составляющая была очевидна, никто из чиновников не был наказан.

После длительных переговоров Украины и Израиля, которые координировал тогдашний президент Украины Виктор Ющенко, был подписан протокол, согласно которому «Яд Вашем» получил право пользования фресками в течение 20 лет, с правом автоматического 5-летнего продления. Протокол вступил в силу в 2008 году, поэтому потенциальное возвращение фресок в Украину возможно не ранее 2028-го.

В настоящее время три фрески Бруно Шульца переданы в «Яд-Вашем», остальные пять находятся после реставрации в музее «Дрогобыччина». Исследователи и даже участники этих событий называют их «Шульцгейт».