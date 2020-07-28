28.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Украина
Просмотров:

На Западной Украине девушки развратно извиваются прямо на улице


В Луцке стриптизерши устраивают развратные танцы прямо на улице. Их «творчество» попало в эфир местного телеканала «Аверс», журналисты которого призвали правоохранителей отреагировать на эротическую дискотеку, которую могут увидеть и дети.

На ролике девушки извиваются рядом с мотобайком и на нем.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Примечательно, что номерной знак на мотоцикле заканчивается буквами ВР – эта серия принадлежит транспортным средствам депутатов и аппарата Верховной рады.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», девушки танцуют рядом с луцким ночным клубом «Спокуса», зазывая таким образом посетителей. Не стесняются они и рекламы в соцсетях.

«Отличные новости! Мы сегодня работаем также! С 22:00! Первом гостю пикантный подарок», – обещают местные стриптизерши.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть