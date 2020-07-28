На Западной Украине девушки развратно извиваются прямо на улице

28.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В Луцке стриптизерши устраивают развратные танцы прямо на улице. Их «творчество» попало в эфир местного телеканала «Аверс», журналисты которого призвали правоохранителей отреагировать на эротическую дискотеку, которую могут увидеть и дети.

На ролике девушки извиваются рядом с мотобайком и на нем.

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Примечательно, что номерной знак на мотоцикле заканчивается буквами ВР – эта серия принадлежит транспортным средствам депутатов и аппарата Верховной рады.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», девушки танцуют рядом с луцким ночным клубом «Спокуса», зазывая таким образом посетителей. Не стесняются они и рекламы в соцсетях.

«Отличные новости! Мы сегодня работаем также! С 22:00! Первом гостю пикантный подарок», – обещают местные стриптизерши.