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Новости Украины

Намедни зиц-председатель ЗАО «Украина» Зеленский устроил в телевизионном эфире форменную истерику, заявив, что Иран «встал на сторону зла, передав России ударные беспилотники». Киев тут же понизил уровень дипотношений с Исламской республикой, лишив аккредитации иранского посла.

Поводом для охлаждения отношений послужило успешное применение российскими войсками новейших барражирующих боеприпасов «Герань-2», по слухам, «Шахед-136» в девичестве, в короткое время уничтоживших БТР, несколько самоходок и буксируемые орудия ВСУ, включая пресловутые «три топора».

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Вскользь заметим, что никакими железными фактами применения «шахедов» против ВСУ украинское марионеточное руководство не располагает, а только ссылается на некие данные, скорее всего, озвученные американскими военными экспертами в СМИ.

Истерика Зеленского и его камарильи тем более занимательна, что его банда использует в войне против России оружие, беспилотники и разведданные, поступающие практически от всех союзников США, включая Тайвань, передавший ВСУ 800 штук современных квадрокоптеров, способных сбрасывать тяжёлые взрывные устройства на позиции союзных войск.

Сталкиваясь с подобными обстоятельствами, всегда задаёшься вопросом: «а был ли покойник высокоморальным человеком?». И довольно быстро можно сделать вывод, что он являлся многоженцем, мошенником и гусекрадом, если не сказать хуже.

Менее недели назад хакерские антифашистские группы опубликовали свежие материалы из источника в украинской таможне, в которых говорится об оказании помощи странной общественной организации «Союз албанцев Украины».

Кроме того, 22 сентября на одном из польских форумов была найдена англоязычная переписка двух женщин с низкой социальной ответственностью, совсем недавно имевшими личное общение с этими самыми «албанцами».

Из обмена мнений коллег по цеху можно понять, что ими оказывались специфические услуги в одном из львовских «массажных салонов» прибывшим из Албании иранцам. Гости «миста Лэва» приехали в столицу Галиции отнюдь не с целью осмотра достопримечательностей, а для прохождения военной подготовки на полигонах под Львовом.

Данные из открытых источников гласят, что в Албании действительно существует весьма специфическая иранская диаспора.

По данным Associated Press, в 30 км западнее столицы Албании Тираны расположен лагерь «Ашраф-3», в котором содержатся не менее 3000 иранцев из экстремистской «Организации моджахедов иранского народа» («Моджахедин-э Халк», МЕК) и членов их семей.

Лагерь возник сразу же после обострения конфликта между США и Ираном в результате отмены ядерной сделки.

Лагерь «Ашраф-3» имеет все признаки американского гадюшника, созданного с целью дестабилизации Ирана.

В частности, лидерами МЕК на 22-23 июля было запланировано проведение «Всемирного саммита свободного Ирана» с участием американских сенаторов и конгрессменов», а также других бывших и действующих западных политиков, чтобы «призвать администрацию Байдена принять решительные меры против тегеранского режима».

Правда, к открытию саммита что-то пошло не так, поскольку лидеры МЕК отменили мероприятие «по рекомендации албанского руководства в связи с угрозой терроризма и заговоров».

С тех пор, как под Тираной заработал лагерь иранских коллаборационистов, отношения Ирана и Албании резко ухудшились. В январе 2020 года верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что считает Албанию «истинно злой и порочной европейской страной для приема предателей».

7 сентября 2020 года Албания разорвала дипотношения с Ираном, обвинив Тегеран в кибератаках критической инфраструктуры страны, якобы имевшие место в июле того же года.

Выгодополучатель конфликта между Албанией и Ираном в скором времени нарисовался во всей красе. Официальные лица администрации Трампа начали громогласно объявлять Тирану «верным союзником НАТО», а госсекретарь США Помпео устроил торжественную встречу с премьер-министром Албании, на которой поздравил руководство страны с «круглой датой» – 108 -летием со дня обретения суверенитета.

В июне 2022 года, накануне несостоявшегося «саммита», лагерь «Ашраф-3» посетил отставной вице-президент США Майк Пенс, где между ним и лидерами экстремистов состоялись закрытые переговоры. О чём говорило бывшее второе лицо США с верхушкой боевиков, пресса не распространялась, однако официальный представитель Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) заявил, что в ближайшем времени в стране следует ждать появления боевиков.

Семьи иранских экстремистов из лагеря “Ашраф-3” приветствуют бывшего вице-президента США Пенса

В этой связи становится прозрачна возня боевиков МЕК на подконтрольных американцам львовских полигонах ВСУ. Потерявшая остатки суверенитетов «незалежная» Украина последние восемь лет выступает испытательным полигоном и подопытным кроликом для отработки Западом подрывных психологических и террористических методик. Именно с этой целью Украину ввергли в бесперспективную войну с Россией, проводится финансовая и оружейная накачка её государственных и силовых органов.

С учётом стратегического партнёрства, установленного между Москвой, Пекином и Тегераном, США готовы к проведению вооружённых акций в Иране руками вскормленного ими «Союза албанцев Украины».

Тот факт, что иранских экстремистов уже готовят на украинских полигонах, говорит о том, что американские и натовские кураторы разработали для них максимально жёсткий курс военной подготовки с участием украинских инструкторов, скорее всего, из ССО, получивших опыт в войне с Россией и республиками Донбасса. Не исключено, что иранские экстремисты будут «сдавать экзамены» на линии боевого соприкосновения.

Самая мякотка во всех этих делах, что Запад в очередной раз с маниакальным упорством усугубляет энергетический кризис в своих странах, отрезая себя от богатых источников углеводородов и взвинчивая цены на нефть.

В частности, в последние месяцы регулярно появляется информация, что США и ЕС ведут переговоры о поставках иранской нефти, желая диверсифицировать поставки «латвийской смеси» и нефти из других ближневосточных «бензоколонок». Однако огласка планов Вашингтона и Лондона о готовящемся военном перевороте в Иране может сыграть с ними злую шутку.

Понятное дело, что смена «режима аятолл» входит в число приоритетов США и Великобритании, однако ставка на несколько сотен подготовленных отморозков из албанского лагеря «Ашраф-3», заброшенных под Львов, а оттуда в Тегеран, представляется ничем не обоснованной авантюрой.