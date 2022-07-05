На Западной Украине грозят смертью белорусским солдатам

Население Западной Украины закупило оружие в каждый дом и готово уничтожать белорусов в случае ввода войск этой страны.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Волынского облсовета, представитель общественной организации «Самооборона Волыни» Иван Мирка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Волынский политик пригрозил белорусским солдатам тотальным уничтожением.

«Уважаемые белорусы, когда вы пересечете границу с Волынью, с Украиной, ложитесь на землю, прикрывайте голову и молитесь о быстрой смерти или о быстрой капитуляции. Тут не будет Бучи, не будет Черниговщины, Сумщины – эти территории нашего славного государства пережили такое, что нельзя даже сравнить с Иловайской трагедией или с другими. Этого на Волыни не будет никогда.

У нас все уже знают, как обращаться с оружием, у нас все его закупили, гражданское население. В каждом доме есть оружие, у нас все тербаты, все научились пользоваться иностранными образцами оружия разного – противотанкового, противоракетного или противовоздушными системами, ПЗРК или ПТУРами. Мы это умеем.

Кроме того, мы полностью доверяем нашим военным, которые всю жизнь учились этому делу, а сейчас они на самой пиковой своей готовности. Я бы не советовал, и мне будет очень тяжело смотреть на то, как будут гибнуть тут оккупанты на нашей земле», – заявил Мирка.