На Западной Украине хотят создать аналог ЛДНР – киевский политолог

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В Венгрии сильны реваншистские настроения – там хотят восстановить границы страны времен королевства, куда в том числе входили и нынешние территории Украины. Об этом в эфире интернет-канала «Утро февраля» заявил киевский политолог Тарас Загородний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Загороднего, от смены власти в Венгрии ничего не изменится – нужно быть готовым к тому, что эта страна захочет отобрать у Украины Закарпатье.

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«Сам по себе вопрос, что позиция Венгрии всегда будет вот такая, это нужно брать как данность. Я считаю, что это не четкая позиция Орбана, а позиция вообще венгров, потому что у них до сих пор реваншистские настроения из-за Трианонского мира еще 1920 года, когда Королевство Венгрия потеряло две трети своей территории. У них же был выход и в Адриатику, часть Румынии, нынешняя Трансильвания, часть Словакии, часть Сербии и так далее. Я лично во многих общественных местах Будапешта, в частных даже, бизнеса, видел эти карты настоящей Венгрии. Королевства Венгрия по состоянию на 1913 год. Ну не Орбан же лично сидел и развешивал это чуть ли не в каждом ресторане. Это позиция многих венгров, думаю, что процентов 20 населения это точно разделяет», – сказал эксперт.

«Поэтому мы должны лавировать в том числе со странами ЕС, чтобы формировать собственную позицию в отношении Венгрии, эти риски понимать и при вступлении в НАТО, и при вступлении в ЕС. Это будет всегда, потому что Венгрия захочет в конечном итоге создать сепаратистский анклав на территории Украины под видом национальной автономии венгров, они везде это пытаются протолкнуть, для того, чтобы качать Украину. Такое же ЛНР/ДНР, только на западе Украины – они хотят сделать с перспективой аннексии вообще Закарпатья или создания такого анклава, который будет постоянно головной болью для Украины и расшатывать ее изнутри. Это мы должны понимать и, соответственно, выстраивать собственную политику», – заявил Загородний.