На Западной Украине крутят клип: Школьник в камуфляже льёт слёзы на могилы со свастикой

23.06.2022  16:17 (Мск), Луцк
Тарас Стрельцов.  
Просмотров: 1071
 
Волынь, ВСУ-убийцы, Д.Б., Дзен, Пропаганда, Украина
Новости Украины

В городе Луцк на Западной Украине местное ТВ показало в эфире клип, где наряженный в камуфляж 16-летний школьник Станислав Мельник исполняет песню, где обещает маме «ненадолго» отлучиться, чтобы «защитить страну».

Фоном выступают блиндажи, окопы, а также могилы с «азовскими» нацистскими знаками. Примечательно, что в кадре, как правило, могилы не свежие. На плитах рядом со свастиками написаны имена боевиков, погибших в 2014 году, в частности, в Иловайском котле.


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