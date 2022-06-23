На Западной Украине крутят клип: Школьник в камуфляже льёт слёзы на могилы со свастикой

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Новости Украины

В городе Луцк на Западной Украине местное ТВ показало в эфире клип, где наряженный в камуфляж 16-летний школьник Станислав Мельник исполняет песню, где обещает маме «ненадолго» отлучиться, чтобы «защитить страну».

Фоном выступают блиндажи, окопы, а также могилы с «азовскими» нацистскими знаками. Примечательно, что в кадре, как правило, могилы не свежие. На плитах рядом со свастиками написаны имена боевиков, погибших в 2014 году, в частности, в Иловайском котле.

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