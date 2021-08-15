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15.08.2021, Львов, Тарас Стрельцов
 
Война, Вооруженные силы, Галиция, Дзен, Украина
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На Западной Украине молодёжь учат воевать против России

Новости УкраиныВо Львовской области в рамках молодежной военной программы «Карпатский Легион» украинскую молодёжь учат воевать...

Во Львовской области в рамках молодежной военной программы «Карпатский Легион» украинскую молодёжь учат воевать против России.

Об этом сообщили в пресс-службе запрещённой в РФ праворадикальной группировки «УНА-УНСО», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В учениях принимали участие как дети от семи лет, так и взрослые, которые разбивались на возрастные группы. Они проходили, кроме всего прочего, тактическую, огневую и стрелковую подготовку.

«Курс учений включает следующие направления: общая и специальная военная подготовка, тактическая подготовка и ТСЗ, стрелковая подготовка, инженерно-саперная дело, минно-подрывная подготовка, топография и ориентирование, баллистика, медицинская подготовка / тактическая медицина / домедицинская помощь, альпинизм, управление плавсредствами, управление беспилотными летательными аппаратами, радиодело, идеологическая подготовка, обязательные зачеты по спортивным нормативам для участников от 7 до 45 лет», – отрапортовали националисты.

Всего учения прошли 150 человек из разных регионов Украины, среди которых около трети были несовершеннолетними.

В «УНА-УНСО» подчеркнули, что планируют в следующем году пригласить на нацистские учения западных «партнёров» – представителей Эстонии, Латвии, Литвы, Германии и Польши.



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