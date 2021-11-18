На Западной Украине нашли в петле одного из боевиков, выживших под Волновахой

В Волынской области на Западной Украине нашли «в петле» 28-летнего Андрея Стягова, одного из 14 украинских карателей, выживших во время разгрома ополченцами колонны 51-й отдельной моторизованной бригады под Волновахой в мае 2014 года.

Об этом сообщает агентство «Волынские новости» со ссылкой на данные Нацполиции. Правоохранители следов насильственной смерти не выявили.

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Контрактник ВСУ Стягов, которому во время Русской весны был 21 год, в бою под Волновахой получил контузию. После лечения снова вернулся в зону АТО и продолжил участие в карательной операции. Стягов получил новые ранения, лечился в госпитале и затем служил уже на Западной Украине.

«Совесть замучила», – так прокомментировал причину смерти Стягова в интервью «ПолитНавигатору» Михаил Кононович, глава белорусской общины «Сябры Волыни».

«Многие думают, что это всё так просто, что они поубивали, порезали, пограбили, и всё на этом закончилось. Но совесть ещё никто не отменял. В 21 год ещё мозгов особо нет. Когда человек начинает взрослеть, к нему приходит осознание, что он натворил. Те все дети, женщины, старики к нему ночью приходят. Никто от этого не уйдёт. Все понесут наказание. Или их будут судить республики Донбасса, или у себя во дворе повесятся, как Иуда. Западная Украина очень хотела крови. Она её получила. Эта кровь будет литься не только на Донбассе. А все, кто её проливал на Донбассе, тоже поплатятся кровью. А пока что они возвращаются домой, они приходят «героями», но таковыми они побудут месяц-три, а потом начинаются серые будни, где ты никому не нужен. Они думали, что их будут поить и кормить, всю жизнь на руках носить. Нет, добро пожаловать в Польшу «раком» на клубнику, или коровам хвосты заворачивать. «Геройство» закончилась», – объясняет Кононович.