На Западной Украине – новый скандал из-за «ж**ов и москалей»

30.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Замглавы «Республиканской партии» львовский политик Ростислав Новоженец объявил евреев и русских главной проблемой Украины и выдвинул свою кандидатуру в президенты страны. Об этом он заявил в видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главным пунктом предвыборной программы будет лозунг «Украина для украинцев». Новоженец пообещал проводить тотальную украинизацию и допуск к власти только этнических украинцев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во власти, скажем, в администрации президента Украины на руководящих должностях находятся почти исключительно русские и евреи. Евреем является глава АПУ и сам президент Петр Порошенко, а также премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Засилье русских наблюдается на командных должностях в ВСУ, СБУ и т.д., и это во время войны с Россией…

У меня два лозунга. Первый – «Украина для украинцев» и главная политика, которую я буду исповедовать, став президентом, – это политика украинизации всех сфер… Только украинцы будут возглавлять ключевые должности в государстве», – заявил Новоженец.

Также он обещает устроить экзамен населению Украины и лишать гражданства «непатриотов»: «Первоочередной должна быть инициатива сменить закон о гражданстве. Гражданство нужно повторно предоставлять только тем людям, которые подтвердят знание украинского языка, украинской истории и, в конце концов, лояльность к украинскому государству».

В конце своего обращения Новоженец пожаловался, что у него нет денег и призвал скинуться ему на внесение 2,5 миллионов гривен для регистрации в ЦИК.