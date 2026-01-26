На Западной Украине погиб Зе-депутат, участвовавший в гонениях на Церковь
Под Львовом погиб депутат Верховной рады Орест Соломаха – он ехал на квадроцикле, врезался в маршрутку и скончался в реанимации.
Соломаха был одним из гонителей Православной Церкви Московского Патриархата – хвастался голосованием за ее запрет на Украине, а также закупками терминалов «Старлинк» для ВСУ, обещая победу над Россией.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», у погибшего осталось трое детей, молодая вдова и особняк.
Для Зе-банды гибель Соломахи сулит временные трудности – в Верховной раде осталось ровно 226 членов «монобольшинства» – это минимальное число для необходимости результативных голосований.
Так что до принятия присяги следующим по списку проведение нужных решений может быть осложнено – с учетом истории о попытках Тимошенко подкупить членов Зе-фракции.
