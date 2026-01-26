На Западной Украине погиб Зе-депутат, участвовавший в гонениях на Церковь

Михаил Рябов.  
26.01.2026 09:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 310
 
Дзен, Политика, Украина


Под Львовом погиб депутат Верховной рады Орест Соломаха – он ехал на квадроцикле, врезался в маршрутку и скончался в реанимации.

Соломаха был одним из гонителей Православной Церкви Московского Патриархата – хвастался голосованием за ее запрет на Украине, а также закупками терминалов «Старлинк» для ВСУ, обещая победу над Россией.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», у погибшего осталось трое детей, молодая вдова и особняк.

Для Зе-банды гибель Соломахи сулит временные трудности – в Верховной раде осталось ровно 226 членов «монобольшинства» – это минимальное число для необходимости результативных голосований.

Так что до принятия присяги следующим по списку проведение нужных решений может быть осложнено – с учетом истории о попытках Тимошенко подкупить членов Зе-фракции.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить