На Западной Украине сорвали концерт «пророссийской» группы

11.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты сорвали концерт “пророссийской группы” «Пламя», запланированный в Трускавце на 12-е января. Об этом говорится в сообщении телеканала НТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Концерт должен был состояться в парке культуры имени Тараса Шевченко в Трускавце. Афиша мероприятия возмутила пользователей соцсетей, которые против артистов, поддерживающих страну-оккупанта. Они требовали отменить концерт. Группа славится советскими песнями и деятельностью в России», – говорится в сюжете телеканала

Лидер украинской группы «Мэри», националист Виктор Винник поддержал отмену концерта, заявив, что такие мероприятия могли бы плохо закончиться.

«Русский мир» выступает потому, что они почувствовали, что это можно делать безнаказанно и это будет нарастать до какой-то определенной критической точки. Не хочу быть там Кассандрой и каким-то предсказателем, чем все это может закончиться, но сейчас идет потепление в этом всем, и это еще раз доказывает, что с нашим обществом что-то не так», – заявил Винник.

Ранее во Львове националисты заставили отменить концерт группу «Время и Стекло». Артистов призвали записать видео и назвать Россию «страной агрессором», на что группа отказалась от требований радикалов и отменила концерт.