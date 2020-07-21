На Западной Украине стрельба и массовый захват заложников. Требуют «ломать систему»

21.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В Луцке неизвестный террорист, вооруженный взрывчаткой и огнестрельным оружием, захватил автобус с заложниками.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции в Волынской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным правоохранителей, в автобусе находится порядка 20 пассажиров и водитель.

«В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции», – говорится в сообщении.

Местное информагентство «Волынь» сообщает, что ЧП произошло на Театральном майдане, на крыше Центрального универмага расположились снайперы, также были слышны выстрелы.

«Было слышно несколько выстрелов. Около 10.22 очевидцы услышали автоматную очередь. Стреляли в автобус или из автобуса, в котором, кстати есть люди, пока неизвестно», – говорится в сообщении.

Неизвестной пока остается и личность захватившего автобус террориста. Сейчас полиция пытается вести с ним переговоры.

Тем временем в соцсетях появилось видеообращение предполагаемого преступника. На ролике он с автоматом в руках призывает «ломать систему» и «не обманывать себя». Опубликовал ролик пользователь Максим Плохой.