На Западной Украине у дома заболевшего коронавирусом собралась толпа

03.03.2020, Киев, Михаил Рябов

В городе Черновцы на Западной Украине, где сегодня был подтвержден первый в стране случай заболевания коронавирусом, у подъезда, где проживал госпитализированный, собрались соседи – они требовали от властей изоляции и супруги заболевшего.





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На место пришлось прибыть чиновникам и убеждать, что у женщины симптомов заболевания нет. Однако это не успокоило протестующих, которые пригрозили перекрыть дорогу.

В итоге медикам пришлось забрать ее на карантин. Подъезд многоэтажки обещают дезинфицировать на протяжении месяца.

Семейная пара вернулась в Черновцы из Италии в конце февраля. У мужчины среднего возраста появились симптомы простуды, затем ему стало плохо, и он был госпитализирован. 3 марта, в свой день рождения, пациент узнал о подтверждении диагноза – коронавирус.

Уже установлено, что заболевший контактировал как минимум с 10 людьми после прилета из Италии.

Мэрия Черновцов уже заявила, что из-за коронавируса в городе начнут дезинфицировать маршрутки и троллейбусы. В аптеках уже зафиксирован дефицит защитных масок.