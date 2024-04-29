На западном побережье Крыма расположится курортный кластер площадью 100 га

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Первая очередь курорта ««Золотые пески России», который займет свободное побережье между Саками и Евпаторией, будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил министр жилищной политики и госстройнадзора Крыма Никита Тарасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотелось бы обратить внимание, что уже поступили к началу строительства курорта «Золотые пески». Выдано разрешение на строительство семи блоков, состоящих из двух очередей. Общая площадь 69.000 м², срок сдачи в эксплуатацию первых очередей – это 2027 год. Можно сказать, что коллеги уже приступили к реализации намеченных планов по созданию курорта «Золотые пески», – подчеркнул он.

Идет планировка застройки оставшейся территории, выбор площадок под строительство многоэтажных комплексов апартаментов и отелей. Проектировщики учитывают расположение этого участка побережья ниже уровня моря и возможное подтопление территорий, что показал масштабный шторм 26-27 ноября прошлого года.

«Безусловно, в настоящее время коллеги при поведении инженерных изысканий, подготовке проектной документации учитывают наличие рядом берега. Поэтому тут сами застройщики понимают, что это, в первую очередь, необходимо с точки зрения и безопасности жителей в дальнейшем, и обеспечения функционирования объекта», – заверил Тарасов.

Напомним, проект «Золотые пески России» на Западном побережье Крыма займет территорию более 100 га, высвобождающуюся благодаря строительству новой автодороги Симферополь-Евпатория–Мирный, которая пройдет дальше от берега. На побережье построят 17 новых отелей, общей емкостью 4500 номеров, и комплексы апартаментов, на которые не распространяется ограничение в 500 метров от уреза воды.

Еще в 2021 году правительство Крыма заявило о строительстве курортного города на Западном побережье, рассчитанном на одновременный прием и размещение до 50 тысяч человек.