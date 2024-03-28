На западном побережье Крыма строят набережную 15-километровой длины

Любовь Смирнова.  
28.03.2024 21:54
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Строительство, Туризм


Наибольшим спросом в Крыму пользуется курортная недвижимость – рекреационные комплексы, в отличие от жилья, можно строить в 500-метровой зоне от берега моря. Такие апартаменты активно приобретают как жители других регионов РФ, так и крымчане.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила коммерческий директор одной из строительных компаний Крыма Дарья Плотникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наибольшим спросом в Крыму пользуется курортная недвижимость – рекреационные комплексы, в отличие от жилья,...

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«Сейчас активно пользуются спросом апартаменты, которых в Крыму строится действительно очень большое количество. Это комплексы в 500-метровой зоне у моря, где строить жилую недвижимость нельзя, но при этом можно строить рекреационные комплексы. Мы реализуем крупнейший проект, по которому подписан договор на Питерском международном экономическом форуме, и он вошёл в крупный проект «Пять морей», который поддержан президентом Российской Федерации, чему мы бесконечно рады.

И там на Западном побережье в Евпатории строится курорт, который, пожалуй, не имеет аналогов в Крыму и на юге России. Будет строительство очень протяжённый современной набережной, пока мы рассчитываем на 11 км от улицы Симферопольской в Евпатории до пляжа «Солнышко». Новая набережная в последствии соединится с набережной Новофёдоровки, Сак, и тогда мы получим самую длинную набережную вообще в России. Она даже будет длиннее, чем в Геленджике, где сейчас набережная 14 км», – отметила она.

Курортная недвижимость интересует не только приезжих покупателей. Половина сделок приходится на крымчан.

«В курортной зоне, 50 на 50, крымчане тоже покупают себе летние резиденции. И цена сейчас достаточно такая приемлемая, особенно в Евпатории, где мы отмечаем такой растущий спрос. Он сохраняется уже несколько месяцев на уровне, наверное, Симферополя. И это один из перспективных регионов по понятным причинам. Там развивается крупный проект, который поддержан властями республики, в том числе, поэтому клиенты чувствуют уверенность, осознавая инвестиционную привлекательность.

И это не всегда жилая недвижимость, покупают и апартаменты, в том числе в ипотеку. Это не господдержка, но, тем не менее, стоимость лота, а обычно апартаменты небольшой площади в среднем 35 квадратных метров, в среднем около 7 миллионов. Можно себе позволить в ипотеку с каким-то доступным ежемесячным платежом», – считает эксперт.

Среди жилой недвижимости однокомнатные квартиры уступили пальму первенства квартирам большей площади.

«Если мы в начале 2022 года, когда было много неизвестного, отмечали, что больше всё-таки вымываются и быстрее продаются однушки, маленькие площади, которые люди приобретали не для себя, а с целью инвестирования, вложить деньги, то сейчас мы отмечаем рост спроса на двухкомнатные квартиры, на евроформаты, на трёшки.

Это говорит о том, что люди всё-таки начинают больше покупать для себя, для собственной жизни, для улучшения своих жилищных условий, для детей. И сейчас у нас существенно выросло количество сделок с использованием материнского капитала. Это говорит о том, в первую очередь, что люди стали просто меньше планировать своё будущее, а стали жить сейчас», – заключила Плотникова.

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