На западных границах России образовался «гигантский газовый навес»

Елена Острякова.  
12.02.2024 20:57
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Компании России продолжают поставлять к западным границам газ по системе трубопроводов, оставшейся со времен СССР. Образуется «навес» в 190 млрд кубометров. Альтернативных вариантов использования таких объемов у правительства нет, поэтому вице-премьер Александр Новак недавно заявил о готовности продолжить газовые поставки в Европу.

Об этом в своем видеоблоге рассказал эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Компании России продолжают поставлять к западным границам газ по системе трубопроводов, оставшейся со времен...

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«Чудовищный объем. Больше никто в мире похвастаться не в силах. И это я еще не касаюсь ситуации с украинским транзитом, который киевскими властями с позапрошлого года сокращен вдвое. Это еще 20 млрд кубометров транзитных мощностей «Газпрома» тоже повисли в воздухе. Поэтому Александр Новак и констатирует: мы, как пионеры, всегда готовы поставлять газ в Европу. А мне хочется услышать еще одно слово — пока», – заметил Марцинкевич.

По его оценке, несмотря на то, что морская часть «Северных потоков» взорвана, на Балтику продолжает поступать 120 млрд в год. Прекративший поставки газопровод «Ямал-Европа» поставляет еще 33 млрд кубометров. На системе магистральных трубопроводов «Северное сияние», строившихся для обеспечения Прибалтики, Белоруссии и Финляндии потребление снижено на 12 млрд кубометров. Также на комплекс газопереработки в Усть-Луге поступает 25 млрд кубометров.

Единственным вариантом использования хотя бы части (40 млрд кубометров) этого газа является проект газификации Мурманской области, который будет завершен к 2027 году.

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