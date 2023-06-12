Рогов: На Запорожском фронте ВСУ просачиваются вперёд, несмотря на потери

Украинские подразделения на Запорожском фронте попытались окружить российские войска в районе Токмака, идут тяжёлые бои за Времевский выступ.

Об этом в эфире «Соловьёв Live» рассказал член российской ВГА Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тревожная ситуация в восточной части Запорожского фронта на стыке Запорожской области и ДНР в районе Времевского выступа. Эти черти просачиваются по низине, слава Богу, ни одной высоты пока не взято со стороны боевиков Зеленского, но, тем не менее, понятно, их надо накрывать.

Сейчас идут тяжёлые бои, работает наша артиллерия, работают миномётные расчёты и отрабатывает авиация время от времени. Потери противника колоссальные, но всё равно суются, невзирая ни на какие потери – их кидают и кидают в бой, усиляя и укрепляя.

В районе Времевского выступа, Нескучное, Сторожевое, Макаровка – это те населённые пункты, которые мы ещё не раз услышим в ближайшем будущем в плане противостояния и действий противника.

Ближе к центральной части области, например, н.п. Дрожнянка (он между Гуляйполем оккупированным и Пологами), сегодня ночью был туман после дождя, пытались просочиться группами ДРГ до взвода, их накрыли наши ребята стрелковым огнём, затем вышел танк нацистов, по нему тоже отработали. Понеся потери, они откатились обратно.

Были бои в районе самого Орехово, юго-восточнее, и были попытки сунуться в районе Лобкового в районе Васильевки, там эти черти пытались зайти в тыл для того, чтобы окружить нашу группировку в районе Токмака, но, слава Богу, у них ничего не получается, потери у них реально колоссальные, об этом даже уже американские информационные площадки должны признавать», – рассказал Рогов.