На Запорожском направлении армия РФ разгромила десятки единиц бронетехнику ВСУ

17.05.2022  18:34 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Войска РФ на Запорожском направлении успешно пресекли попытку контратаки украинских вооруженных формирований.

Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Войска РФ на Запорожском направлении успешно пресекли попытку контратаки украинских вооруженных формирований. Об этом...

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«Попытка атаковать подразделения ВС РФ силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП была предпринята в районе населенного пункта Вишневое Запорожской области.

Выдвижение бронетехники противника и подготовка к атаке были вскрыты российскими расчетами БПЛА и средствами технической разведки», – отметил он.

В ходе продвижения и развёртывания противника по вражеской бронетехнике были нанесены удары БПЛА и артиллерийскими подразделениями, после чего огнем из танков, БМП и с применением современных противотанковых средств атака украинских формирований была успешно отбита. Отступающую бронетехнику ВСУ добили артиллерийским огнём.

В ведомстве сообщили, что в результате «бесперспективной авантюры киевского режима» уничтожено 26 украинских танков, 12 БМП и около 100 украинских военных.

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