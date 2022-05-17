На Запорожском направлении армия РФ разгромила десятки единиц бронетехнику ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Войска РФ на Запорожском направлении успешно пресекли попытку контратаки украинских вооруженных формирований.

Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Попытка атаковать подразделения ВС РФ силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП была предпринята в районе населенного пункта Вишневое Запорожской области. Выдвижение бронетехники противника и подготовка к атаке были вскрыты российскими расчетами БПЛА и средствами технической разведки», – отметил он.

В ходе продвижения и развёртывания противника по вражеской бронетехнике были нанесены удары БПЛА и артиллерийскими подразделениями, после чего огнем из танков, БМП и с применением современных противотанковых средств атака украинских формирований была успешно отбита. Отступающую бронетехнику ВСУ добили артиллерийским огнём.

В ведомстве сообщили, что в результате «бесперспективной авантюры киевского режима» уничтожено 26 украинских танков, 12 БМП и около 100 украинских военных.