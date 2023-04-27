На Запорожском направлении складывается крайне тревожная ситуация

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Группировка ВСУ в районе Запорожского фронта увеличится до 85 тысяч боевиков.

Об этом в эфире НТС сообщил представитель администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Непосредственно вот в районе Гуляйполя и Орехова, а эти города недалеко друг от друга находятся, это всё Левый берег Днепра, между этими городами непосредственно группировка из 12 тысяч боевиков ВСУ. Плюс если смотреть на северо-восток, то есть, на восточную часть Запорожского фронта, там есть населённый пункт Богатырь. Непосредственно в нём аккумулируются силы ВСУ. Куда они пойдут – мне неизвестно. Они могут пойти как на Угледар, так и на город Пологи Запорожской области. Им там плечо примерно плюс-минус одинаковое с точки зрения действий. Плюс большие группировки аккумулированы в населенном пункте Соленое. Оно находится на границе Запорожской и Днепропетровской областей, на максимальном удалении от линии боевого соприкосновения, куда не добивает наша артиллерия, наши РСЗО», – уточнил Рогов.

По его данным, «в срочном порядке до конца недели, то есть до 30 апреля на Запорожское направление между Ореховым и Гуляйполем должны быть переброшены три бригады территориальной обороны».

«Причем, что показательно, две бригады – это тероборона Черкасс и Полтавы, а бывшая аэромобильная, теперь десантно-штурмовая бригада – из Полтавской области. Совсем недавно там были 102-я, 126-я, не помню их всех, но это были галицаи из Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей и из Закарпатья. Сейчас галицаи почему-то закончились, и начали брать уже из Центральной Украины, включая Черкассы и Полтаву для укрепления второй линии обороны. На передовую выгоняют Запорожскую тероборону, чтобы никуда не делась».

По словам представителя администрации, всего на Запорожском направлении свыше 75 тысяч боевиков, с тремя бригадами теробороны уже будет свыше 85 тысяч.

«Понятно, количество большое. Понятно, что попрут. И самое главное – их остановить с наименьшими потерями и побыстрее отправить назад, – считает он. – Хочу сказать, что, например, такой город как Степногорск Запорожской области, они сейчас оттуда принудительно выселяют людей и минируют абсолютно все гражданские объекты, боятся нашего наступления. А это чётко прямая дорога к городу Запорожью – первому городу исторической Новоросии, заложенному по приказу Екатерины II».

Ночью, по информации Рогова, шла переброска боевиков ВСУ и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее – в сторону города Орехов.

Средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами. В обратном направлении следуют одиночные бензовозы.