На Запорожском направлении упёрлись в стену. Контрнаступление перенесут на Угледар

Вадим Москаленко .  
27.06.2023 18:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Запорожском направлении ВСУ бьются лбом в российскую оборону, а наступление на Донецк не имеет никаких перспектив.

Об этом каналу «Politeka» заявил украинский военный эксперт, экс-представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Запорожском направлении ВСУ бьются лбом в российскую оборону, а наступление на Донецк не...

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Эксперта спросили относительно сообщений, что якобы под Донецком продвигаются ВСУ.

«Какие там самые перспективные направления, если по большому счёту брать? Потому что мы понимаем, что на Запорожском направлении мы сейчас упёрлись в эту стену, пробиваем её, которую они построили, там, минные поля, инженерные сооружения. А вот на Донецком направлении всё-таки – да, это город, но он же наверняка не имеет такого минирования и такой стены укреплений, как на Запорожском направлении», – сказал модератор канала.

Селезнёв разочаровал собеседника, отметив, что по направлению с Авдеевки на Донецк очень серьёзные оборонительные сооружения.

«С 2014 года россияне создали. Поэтому я не думаю, что можно будет в режиме лёгкой прогулки преодолеть эти инженерные фортификационные препятствия, чтобы зайти в пригород Донецка», – добавил он.

«Что касается иных участков, например, район Угледара, я думаю, что там более удобные условия для украинского контрнаступления, направляемого, примерно, на Волноваху для того, чтобы перерезать в дальнейшем сухопутный мост между временно оккупированным Донецком и временно оккупированным Крымом – тут я думаю, что наши силы и средства будут иметь возможности и определённые перспективы. Но, опять же, окончательное решение принимает украинский Генштаб», – заявил Селезнёв.

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