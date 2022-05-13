На заседании ООН подивились изысканиям о «древних украх»

Украинские «историки» уверены, что Геракл, первый фараон Египта и Чингисхан были связаны с Украиной, которой насчитывается 7,5 тысяч лет

Об этом на заседании совета безопасности ООН рассказал постоянный представитель России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть на Украине такой историк Валерий Бебик. Он такой не один. Так вот он утверждает. Что Константинополь был колонией Херсонеса, на территории современного Севастополя. А прародитель скифов – это уроженец Украины – Геракл, чьи корни исходят с острова Хортица на Днепре.

Название города Мена на Черниговщине, оказывается, дало имя первому египетскому фараону Минесу. А само украинское государство, по его подсчётам, существует более 7,5 тысяч лет.

Знаменитого монгольского полководца, жившего в 13-15-х веках, как убеждён пан Бебик, оказывается, на самом деле звали Богданом. Не верите? Тогда автор советует вам ознакомиться с тайной историей монголов, где Чингисхана именуют Богдаханом. Из этого понятно, что никакой он не монгол, а истинный украинец. Тем более, что он воевал, как уверен, с украинским трезубом и под жовто-блакидными знамёнами.

И, наконец, его главный вывод – Украина вообще является колыбелью мировой цивилизации, и даже Иисус Христос не исключает Бебик в одном из своих интервью, мог быть галичанином.

Это не шутки. Я цитирую его интервью. Кто-то из вас может спросить, почему я уделю столько внимания этому деятелю. Мало ли в наших странах сумасшедших, продвигающих маргинальные и спорные исторические теории? Конечно немало, таковые есть и в России. Но есть один нюанс – Валерий Бебик не рядовой, а заслуженный сумасшедший и предводитель других сумасшедших псевдоисториков.

В 2015-м году, когда Порошенко заявил, что в стране срочно нужно создать специальное министерство по информационной политике, а по сути, «министерство правды», или «министерство лжи», как кому будет угодно. Временным председателем этого общественного совета был назначен Валерий Бебик, ставший главным историком Украины.

Более того этот человек неоднократно выдвигался на премию Украины имени Тараса Шевченко, государственную награду за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Решение о её присуждении принимает лично президент Украины, за произведения, цитирую: «Которые являются высшим достижением украинского народа, приумножает историческую память и самобытность народа», конец цитаты. Так что выходит он никакой не маргинал, а, по сути, отец современной украинской историографии», – констатировал Небензя.